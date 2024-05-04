阿聯酋施加空襲限制　美國調整中東軍事部署

美媒周五（3日）報道，由於阿聯酋今年2月通知美國，將不再允許駐紮在阿布扎比宰夫拉空軍基地的美軍戰機和無人機，在未有事前通知阿方的情況下，向也門及伊拉克展開空襲。為免影響執行任務，美國國防部正在重新部署駐中東部隊，把戰機、武裝無人機和其他飛機轉移到卡塔爾烏代德空軍基地。

美國官員說，阿聯酋之舉措促使美國將更多飛機轉到卡塔爾，以規避美軍進行空襲受到的限制。此舉凸顯華盛頓與一些海灣國家之間日益緊張的關係。過往這些國家允許美軍駐紮在其領土上，但在加薩衝突升溫下，相關國家擔心捲入地區衝突。

報道指，阿聯酋愈來愈擔心如果它被認為公開協助美國的軍事行動，可能會成為伊朗代理人的攻擊目標。一名阿聯酋官員表示：「針對美軍的限制是出於自我保護的考慮。」他縝稱，之所以禁止駐紮在宰夫拉的戰機對伊拉克和也門發動襲擊，是因為2022年初阿聯酋遭到上述兩國的武裝分子襲擊後，美國遲遲未有出手保衞阿聯酋。

美國在中東地區擁有多個基地。近月來，美國利用這些基地向伊拉克、敍利亞及也門進行空襲。此外，美國還在紅海上空以及約旦和其他國家的領空攔截了無人機和導彈。據一名消息人士稱，美國近日與卡塔爾方面進行了安排，將更多戰機、偵察機和武裝無人機轉移到烏代德空軍基地。