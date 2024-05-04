華稱與菲達仁愛礁協定　質問背棄原因

菲律賓多名政府高官近日接連否認，小馬可斯政府曾與中方商談達成仁愛礁管控安排。內媒周六（4日）引述中國駐菲律賓大使館回應指，根據兩國元首關於推動海上局勢降溫的重要共識，今年初中方與菲律賓西部軍區經過反覆商談，達成了仁愛礁管控「新模式」；強調有關安排是一種建立信任措施，旨在管控分歧、避免衝突、維護和平，與各自主權立場無關。

中國駐菲律賓大使館表示，中方始終堅持通過對話協商妥善管控中菲海上分歧，並為此作出了不懈努力，「君子協定」即是這種努力的具體成果。使館稱，菲律賓西部軍區反覆確認，「新模式」獲得菲方指揮鏈所有關鍵人物批准，包括防長、國安顧問在內。中方對上述溝通商談過程有詳細完整紀錄，在雙方都大體遵守「新模式」的情況下，今年2月2日菲方順利完成一次運補作業，菲軍發言人當日在社交媒體曾發布相關消息。

中方高度重視與菲律賓國防部和軍方溝通對話，去年7月5日中國駐菲大使黃溪連在菲國防部會見防長特奧多羅時，曾就中菲兩軍關係、海上問題等交換意見，並通報「君子協定」有關情況。使館強調以上都是事實，而不是敍事，中方致力以負責任態度與菲方保持對話溝通，並多次達成內部諒解和安排，反問小馬可斯政府為何一再否認，無故拋棄「新模式」，難道管控分歧、避免衝突違背了某些勢力的利益。