難證外星生命存在　系外行星K2-18b仍待研究

美國太空總署（NASA）與歐洲太空總署（ESA）合作開發的詹姆斯‧韋布太空望遠鏡去年觀測到系外行星K2-18b大氣中可能存在二甲硫醚，由於二甲硫醚在地球上大多來自海洋中的浮游植物與微生物，意味K2-18b上很可能存在生命。為進一步驗證上述說法，美國加州大學里弗賽德分校的研究人員創建了二甲硫醚的物理和化學電腦模型，結果發現相關數據不太可能準確顯示二甲硫醚的存在，代表K2-18b上存在生命的說法還為時過早。

研究小組認為，只要K2-18b海洋中的假想生物釋放的二甲硫醚是地球上浮游生物的20倍，就可以達到可偵測的水平。儘管這對於潛在的宜居星球來說，這本身並不是一個問題，但由於詹姆斯‧韋布太空望遠鏡難以用近紅外光譜儀將二甲硫醚訊號與其他更常見的大氣氣體分開，意味檢測二甲硫醚的工作仍然存在困難。

是次研究已於周四刊於《天體物理學雜誌通訊》，但科學家並沒有排除K2-18b上存在外星生命的可能性，他們計劃於年內使用詹姆斯‧韋布太空望遠鏡的中紅外儀器繼續觀測K2-18b，預計在年底前得出科學結果。