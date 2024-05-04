美艦現身千島群島　俄機飛近阿拉斯加

美國與俄羅斯近日在相隔兩國的北太平洋海空域展開軍事角力，美方罕有公開派出一艘神盾驅逐艦，在俄羅斯遠東地區千島群島北部巡航，聲稱阻嚇破壞地區穩定的威脅。俄方也派出可以投射核武的戰略轟炸機，飛近美國阿拉斯加州西岸；兩軍飛機在空中短兵相接，出現攔截方及護航方「你追我逐」的畫面。

根據美國國防部周五（3日）發布的照片，美國海軍神盾驅逐艦麥坎貝爾號上月30日在北千島群島附近海域航行；照片說明提到該艦進行例行的航行行動，並表示美國印太司令部部隊在關鍵海上航道執行行動，目的是阻嚇危害地區穩定，以及侵犯貨物、人員、想法自由流通的威脅。千島群島位於俄羅斯遠東地區堪察加半島與日本北海道之間的海域，其中南千島群島是俄羅斯與日本的爭議領土，日方稱為北方四島。

美國國防部沒有就上述行動提供詳情，麥坎貝爾號隸屬於美國海軍第15驅逐艦中隊，前沿部署日本並以神奈川縣橫須賀基地為母港。該艦2007年至2020年駐守橫須賀基地，之後調回美國俄勒岡州波特蘭升級強化作戰能力，今年3月2日返抵橫須賀基地。它全長155米，排水量約9,250噸，具備彈道導彈防禦、防空、反艦戰鬥能力。

與此同時，由美國及加拿大組成的北美空防司令部周四（2日）通報，當天在阿拉斯加防空識別區發現及追蹤俄羅斯4架軍用飛機，它們全程在國際空域飛行，沒有進入美加兩國領空，強調俄方定期在阿拉斯加防空識別區活動，因此司令部不會視之為威脅。俄羅斯國防部周五證實，兩架圖95MS戰略轟炸機在阿拉斯加州西岸對出白令海的國際海域上空巡航，期間遇上外國戰機攔截；是次飛行任務歷時超過11小時。

根據俄羅斯國防部發布的片段，可見美國從阿拉斯加州艾爾森空軍基地派出F16C戰機攔截，它掛載至少兩枚中程空對空導彈及兩枚短程空對空導彈。畫面同時顯示，這架美國F16C戰機飛近俄羅斯圖95MS戰略轟炸機時，後方被同樣配備空對空導彈的俄羅斯蘇35S戰機追趕。此外，這支俄羅斯空中巡航編隊還有一架蘇30SM戰機。防空識別區不是一個國家的主權空域，它設在國際空域，提早識別飛近的空中目標。