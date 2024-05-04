強迫6歲仔跑步終虐死　殘忍父捱告

美國新澤西州一名男子2021年因嫌棄其6歲兒子太胖，強迫對方在跑步機上鍛煉，即便對方多次因跟不上跑步機速度摔倒，他仍不顧對方安危並要求繼續跑步，最終導致兒子慘死。美媒周五（3日）報道，他事後因涉犯謀殺罪被捕，日前出庭受審，或將面臨終身監禁。

31歲的格雷戈爾（Christopher Gregor）2021年4月攜同兒子米喬洛（Corey Micciolo）到健身房鍛煉，儘管當時兒子體形正常，他卻堅稱對方太胖，要求米喬洛在跑步機上跑步。閉路電視畫面顯示，米喬洛數次因跑步機速度過高而逐漸體力不支，直接飛出和趴倒在地，惟格雷戈爾見狀不僅未停手，反而多次抱起米喬洛並放回跑道上，繼續逼迫他奔跑。

米喬洛翌日午睡醒來後感到惡心，說話含糊不清且走路時跌跌撞撞，遂獲送往醫院救治。因他傷勢過重，接受CT掃描期間一度癲癇發作，最終同日下午被宣布不治身亡。初步屍檢發現，他鈍器損傷、心臟和肝臟挫傷、急性發炎及敗血症，有法醫病理學家隨後確定米喬洛死於長期遭受虐待，格雷戈爾最終於前年3月被捕，目前判決結果仍未出爐。