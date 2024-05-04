校工服務小學50年　學校籌辦慶祝活動致敬

美國馬里蘭州甘布里爾斯一名69歲小學管理員，約17歲時參加了一個高中生暑假全職工作計劃，自此與當地一間小學結緣，他其後在同一間學校工作整整半個世紀，見證了一代又一代的學生成長。為紀念他正式服務學校50周年，學校不僅專門為他舉辦慶祝活動，當地商會亦為他頒發獎項，藉此表彰他取得的傑出成就。

美媒上周五（3日）報道，奎因（Louis Queen）被學生和教職員工親切地稱為「路易斯先生」，平時不僅需要負責清潔工作，亦需確保學校得到妥善維護。小學校長帕沃特斯表示，奎因將小學當成自己的家，雖然校內建築將有50年的歷史，卻看起來依舊嶄新，箇中原因便是奎因的辛勤勞動。談及奎因與學生們的互動時，帕沃特斯亦讚不絕口，她指奎因會在早上和學生們擊掌打招呼，甚至與學生之間有特殊的握手方式，可能是校園裏最受歡迎的員工。

慶祝活動當天，連前任校長也特意出席，讓奎因深受感動。奎因表示，自己如今依舊會在校內四處走動並檢查一切，確保孩子們進來時一切順利。他又指其父親為縣政府服務了33年，未曾料想自己也能夠在一個地方工作那麼久。

談及未來計劃時，奎因坦言目前還沒有退休的打算，因為50年來激勵他的因素還在，那就是當他早上回到學校看見這裏的人時，總會獲得良好感覺。他指學生和教職員工大多數情況下都會和自己說好聽的話，因此對學校戀戀不捨。