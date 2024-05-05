波音勞資糾紛爆煲　過百消防員被鎖廠房外

美國飛機生產商波音繼爆出飛行安全問題後，上周六（4日）更因勞資糾紛等爭議，把華盛頓州廠房過百名消防員鎖在門外，是美國超過40年以來再次發生消防員集體停工事件。工會質疑波音藉此脅迫消防員接受過低酬勞，質問公司何時才願意把生產安全放在首位。

華盛頓州125名消防員受波音聘用，負責應對廠房園區內任何事故，隸屬國際消防員協會I-66地方工會，目前正與波音談判。工會不滿，他們需要在波音連續工作14年才能獲得最高級別薪酬，波音卻希望將年資提高至19年，相較同公司其他工種5年內就能達到最高薪酬，有巨大落差。目前波音消防員時薪約25美元（約195港元），較華盛頓州市政和私營等其他消防部門低20％。

工會主席耶格爾（Casey Yeager）形容，他們是全美國僅存只獲20小時工資，卻需要24小時輪更的消防隊之一，公司把他們鎖在門外是為懲罰、恐嚇和脅迫其消防員接受低估其工作價值的合約。耶格爾認為，波音忘記廠房不發生火災有賴消防員，但消防隊目前薪酬太低，已未能配備充足人員，他們無法以安全方式完成現時工作量。國際消防員協會主席凱利強調不會向波音屈服，誓言抗爭。

波音上周六發表聲明，強調公司已通過聯邦調解員廣泛討論，仍未能與工會達成協議，並對工會從未把資方方案交予成員投票表態感到失望。波音已鎖定談判單位成員，並全面實施應急計劃，改由其他高質素消防員執行工作，確保不會對業務營運造成任何影響。波音指出，公司已向工會提出兩份新合約方案，包括加薪、醫療保險和退休福利計劃，同時向全國勞資關係委員會提出不公平勞動行為指控。