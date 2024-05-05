空軍部長親乘無人戰機　信任AI攻擊決策

美國正研發人工智能（AI）操控戰機的技術，計劃組建由過千架無人戰機組成的機隊，首批無人戰機預定2028年投入使用。美國傳媒上周六（4日）報道，空軍部長肯德爾（Frank Kendall）日前親自乘坐無人戰機，體驗後表明信任人工智能將能夠在戰爭中決策發射武器。

肯德爾上周四（2日）在加州愛德華空軍基地登上一架名為Vista的F16戰機，在人工智能操控下以時速約885公里飛行一小時，期間與另一架有人駕駛的F16在空中纏鬥。兩架戰機幾乎並駕齊驅，在不足305米距離下不斷旋轉和纏繞，試圖迫使對手暴露弱點。肯德爾步出戰機後強調，不擁有人工智能戰機才是安全風險，表明戰機將來使用武器時，系統必定受人類監督。

Vista去年9月首次進行人工智能操控的纏鬥飛行，至今只進行超過20次同類任務，但人工智能程式從每次纏鬥的學習速度非常快，部分人工智能版本如今已能在纏鬥中擊敗人類機師。報道指出，美軍目前採用由人類駕駛機隊的成本高昂，若中美爆發衝突，面對規模即將超越美國及正組建無人飛行武器機隊的中國空軍，美軍將不堪一擊，因此促使美國轉用人工智能戰機。