黃循財：年輕一代過早接觸社交媒體　將探討加強防範

新加坡副總理兼財政部長黃循財上周六（4日）指出，現時各大社交媒體平台已設定用戶須年滿13歲，但並非嚴格執行，也容易讓人「走漏洞」。他指政府將繼續展開研究了解當中風險，探討如何為兒童加強防範措施，以保障年輕一代的心理健康。

黃循財當日出席新加坡援人機構（SOS）的55周年慶慈善晚宴時指出，自2010年代開始，世界各地包括新加坡，都發現更多年輕人面對心理健康問題的趨勢。有指今日的兒童有更多屏幕時間，少了以玩樂為主的童年。自由玩樂能鍛煉兒童的想像力和社交能力等技能。然而，兒童如今更多地接觸平板電腦和手機，甚至在幼兒階段就開始。這可能對仍在發育階段的孩童構成問題，例如接觸有害內容、網絡欺凌、缺乏人與人互動的機會等。

有當地研究顯示，嬰兒階段的「屏幕時間」，會對認知能力的發展，以及孩童在成長過程中所須掌握的社交與情緒技能造成負面影響，並增加出現心理問題如抑鬱症的風險。黃循財指，應對的方法不能單靠政府條例，家長也應扮演角色，為孩子使用社交媒體設限。有研究顯示，只有約半數的家長使用管控工具來監督或限制孩子上網的時間和內容。

此外，他認為社會須繼續淡化對心理健康問題的負面印象，使有需要的人能及時求助。他指出，人們看待心理問題的態度已有改善，也更了解心理健康並願意公開討論。但對心理健康問題的負面印象仍存在。