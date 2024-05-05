9胞胎創健力士世界紀錄　同迎3歲生日

非洲國家馬里一對夫婦2021年誕下9胞胎，其後通過醫療團隊的精心照顧，讓9名嬰兒都得以幸存，創下了單胎分娩存活人數最多的健力士世界紀錄。如今9名嬰兒正在茁壯成長，至上周六（4日）迎來3歲生日。他們的母親對子女能夠渡過這個里程碑感到激動，並感謝所有為此做出貢獻的人。

9名嬰兒由母親西塞（Halima Cisse）於摩洛哥誕下，出生時體重只有0.5至1公斤，分別是4個男嬰、5個女嬰。他們出生後立即被醫護人員轉移到恒溫箱，經過幾個月的持續護理才出院，隨後又被轉移到一間配備特殊設備的公寓，至前年獲得健力士官方頒布證書。

踏入今年3月，孩子們首次前往歐洲，到意大利參加電視節目錄製。他們一度在後台擺姿勢拍照時焦躁不安，但西塞立即用手機播放童謠影片安撫他們。與首次拿到健力士世界證書不同，孩子們如今已可以拿起證書拍照，甚至在拍照時爭搶證書，意味他們現時都非常健康。

談及照顧9胞胎感受時，西塞稱孩子們喜歡擁抱入睡，但要讓這麼多孩子一起入睡並不容易。父親阿爾比 (Abdelkader Arby) 則稱：「我們很自豪，這是一件非凡的事情，讓家族聞名於世。」