歐盟缺軍艦巡紅海　法射彈擊落無人機

也門叛軍青年運動近日恢復加強攻擊紅海地區商船的力度，但美國調走航空母艦艾森豪威爾號。德國傳媒周日（5日）披露，歐盟護航任務指揮官日前在機密會議發出警告，由於德國護衞艦黑森號結束任務回國，所以沒有足夠軍艦護航。

報道指出，歐盟紅海護航任務指揮官格里帕里斯（Vasileios Gryparis）表示，未來數個月只有3艘軍艦可以供其調動，代表無法履行保護商船免受青年運動襲擊的任務。他同時發布首100天的歐盟海軍護航「成績表」，宣稱總共護送96艘商船，同時利用艦載防空系統擊落12架無人機及一枚導彈；其中4次擊殺空中目標紀錄屬於黑森號，但該艦上月20日完成任務離開紅海。

格里帕里斯表示，現時執行任務的歐盟海軍艦艇數量，每天只可以護送最多4艘商船通過也門沿岸曼德海峽；又稱要完全滿足任務要求，至少需要配備10艘軍艦，同時有必要得到來自一架無人機或海上巡邏機的空中支援。

與此同時，歐盟紅海護航任務上周六（4日）在社交網宣布，歡迎比利時護衞艦路易絲－瑪莉號加入行動。法國軍方同日也在社交網發布影片，表示一艘法國護衞艦護送3艘商船向北過航曼德海峽時，發射防空導彈擊落一架飛至的自殺式無人機。