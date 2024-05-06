海外債權人施壓　促烏克蘭支付債務利息

俄羅斯前年向烏克蘭發動特別軍事行動，海外債權人同意烏方暫緩還債。美國傳媒上周六（4日）報道，多個烏克蘭海外債權人計劃向基輔施壓，要求烏方最快明年重新開始支付債務利息。烏克蘭政府準備本月開始與海外債權人會談，政府顧問正努力爭取美國和其他國家政府加入協調。

知情人士透露，投資管理公司貝萊德（BlackRock）、證券投資顧問公司品浩太平洋（PIMCO）等多名海外債權人最近成立委員會，聘請律師和銀行家代表與烏談判。烏克蘭未償還的歐洲債券總額約200億美元（約1,560億港元），其中約五分之一由上述委員會成員持有，委員會希望烏方每年支付5億美元（約39億港元）債務利息，換取寬限該國一大部分未償還債務。部分海外債權人已接觸基輔高級官員討論有關計劃。

若烏克蘭未能與海外債權人達成協議，則會在今年8月寬限期結束後違約，影響未來借貸。部分海外債權人建議動用俄羅斯被凍結的海外資產，幫助烏克蘭償還部分欠款。美國及其盟國早前同意暫緩烏克蘭支付約40億美元（約312億港元）債務，寬限期至2027年。這些國家憂慮當烏克蘭恢復還債，對烏援助將落入海外債權人手中，也擔心烏克蘭會先向海外債權人還債。