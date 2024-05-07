波音疑偽造787檢查紀錄　聯邦航空局調查

美國飛機製造商波音公司周一（6日）再度爆出生產安全問題，員工揭發波音旗下787系列夢幻客機生產時，機翼的接合和電路地線未完成必要檢查，令多達450架客機可能遺留飛行安全風險。聯邦航空局正調查波音員工是否偽造檢查紀錄，尚未查清有沒有現役客機需停飛檢查。

聯邦航空局上月接獲波音通知，對方承認可能未按要求檢查部分787機翼與機身連接處，是否有足夠接合和地線。相關裝置能確保飛機油缸安全，以免飛行期間受雷擊或其他電路問題風險。波音787項目負責人斯托克（Scott Stocker）上月29日發出內部信件證實收到員工舉報，審查後得悉數人違反公司政策，未進行檢查卻偽造完成的紀錄。

知情人士透露，可能受影響的787佔波音截至去年交付1,110架787中的40％。斯托克強調，波音工程團隊評估認為上述不當行為並未造成現役夢幻客機即時飛行安全問題，公司已和合作夥伴迅速採取嚴肅糾正措施，並向聯邦航空局披露事件。聯邦航空局表示，波音正重新檢查所有仍在生產的787，且必須制定計劃以檢查在役機隊。