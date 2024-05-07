普京今宣誓展開新總統任期　歐美多國杯葛就職禮

俄羅斯總統普京周二（7日）將宣誓，展開新一屆6年任期，美國和大多數歐盟國家將杯葛其就職典禮，但法國等一些歐盟國家料將派使節出席。普京周一（6日）與政府成員舉行會晤，強調鞏固和加強俄羅斯國際地位、安全和主權是政府工作的核心。

普京周一與政府成員舉行新一屆總統就職典禮前的最後一次會議，稱本屆政府在抗疫挑戰下開始工作，前年俄烏衝突升級後，西方通過制裁試圖從內部摧毀俄羅斯，但事與願違，俄羅斯去年經濟增速高於全球平均水平，克服歷史上最複雜挑戰。他又指，所獲得的發展勢頭和奠定的穩固基礎對成功應對當前和未來挑戰，以及實現長遠發展規劃具重要意義，近期將啟動新一屆政府組建程序，期間必須採取一切必要措施，確保發展計劃繼續積極推行。

美國國務院發言人米勒表明，美方不會派代表出席普京的就職典禮，又稱當然不認為這次選舉是自由和公平。英國和加拿大亦表示，不會派任何人參加典禮。烏克蘭外交部認為，沒法律依據顯示普京是俄羅斯民主選舉產生的合法總統，批評就職禮試圖營造將俄變成侵略國的人幾乎終身掌權的合法假象。所有駐莫斯科外交使團的負責人都獲邀參加，但歐盟發言人指其駐俄大使不會出席，與大多數成員國立場一致。一名歐洲外交官指，20個歐盟成員國將杯葛，但料有7國將派出代表，包括法國、匈牙利和斯洛伐克。