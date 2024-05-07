烏改裝熱導引空射導彈　首裝備自殺式無人艇

俄羅斯國防部周一（6日）發布影片顯示，烏克蘭無人艇裝備改裝R73型短程空對空導彈。這可能是首個無人艇裝備該款熱導引導彈的證據，反映烏克蘭在欠缺所需武器下，繼續嘗試非傳統解決方案。烏克蘭國防部情報總局同日宣布使用自殺式無人艇，在克里米亞海域摧毀一艘俄羅斯快艇，也可能使用了空對空導彈。

從俄羅斯黑海艦隊卡29攻擊直升機上拍攝的影片，顯示一艘烏克蘭無人艇艱難機動後，被直升機炮火摧毀。無人艇的船艉安裝兩條傾斜導軌，其中一條導軌裝備R73導彈，而另一條導軌空載，估計該枚武器已經發射。俄方聲稱，無人艇曾試圖擊落一架俄羅斯米8直升機，惟未成功。親俄軍事頻道指出，R73導彈使用熱導引尋標器，毋須雷達或瞄準系統就能捕捉空中目標。

烏克蘭國防部情報總局發布影片，顯示第13集團軍一艘Magura V5型自殺式無人艇，周一夜間襲擊位於克里米亞烏茲卡灣的俄方快艇。情報透露，遇襲的是俄羅斯聯邦安全局邊防局的12150項目巡邏艇，造價超過130萬美元（約1,014萬港元）。影片顯示有淡色的長條形物體碎片落入水中，形狀和大小與空對空導彈相似，可能代表無人艇裝備導彈。