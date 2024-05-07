空軍演習F22戰機疑墜毀　機腹着地機師無傷

美國喬治亞州空軍國民警衞軍周一（6日）舉行戰備演習期間，一架F22隱形戰機遭遇疑似墜機事故後以機腹着地，機師未受傷。演習地點薩凡納／希爾頓黑德國際機場機場一條跑道短暫關閉約40分鐘。

網傳照片顯示，肇事戰機以右側機腹觸地，未由起落架支撐，機翼也險接觸地面，駕駛艙艙蓋打開，多輛緊急服務車輛包圍戰機。情況可能表明戰機起落架出現故障，但飛機事故中受損情況未明，事故原因也不清楚。喬治亞州空軍國民警衞軍空中優勢中心當天正舉行年度「薩凡納哨兵」演習，是空軍國民警衞軍最重要的反空戰演習，參演機種包括F22等第5代隱形戰機，以及其他第4代戰機。

喬治亞州空軍國民警衞軍第165空中運輸聯隊公共事務辦公室發布新聞稿，證實周一上午約11時30分，一架參加薩凡納哨兵演習的F22戰機發生事故，戰機隸屬維珍尼亞州蘭利—尤斯提斯聯合基地第1戰機聯隊第71戰鬥機中隊。空中優勢中心指揮官托馬斯（Stephen Thomas）感謝第一時間趕到現場的救援人員，形容事故證明機師戰備狀態，有能力在接到通知後立即反應。