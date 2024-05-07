美擬限聯網汽車用華技術　韓憂損經濟

南韓傳媒周二（7日）報道，美國意圖以威脅安全為由，限制在美銷售的聯網汽車使用中國技術。南韓政府日前向美國商務部提交意見，提到聯網汽車供應鏈調查的廣泛範圍、潛在規制對象範圍的不確定性以及施行時期，均將給該國汽車行業帶來沉重負擔，對此表示擔憂。

聯網汽車是指通過無線網絡與周邊交換資訊，提供導航、自動駕駛、駕駛員輔助等功能的智能汽車。美國總統拜登今年2月表示，聯網汽車使用中國等技術時，可能存在車輛遭網攻或洩露數據的風險，指示商務部調查。聯網汽車內嵌很多重要的訊息通訊技術或服務，美國商務部考慮制訂規則，如來自中國等對手，將禁止與設計、開發、製造或供應這些技術或服務的企業進行相關交易。

業界認為，今後美國可能在一定程度上限制使用中國技術或零部件的聯網汽車進口。南韓政府在意見書表示，理解美方為應對安全威脅而採取的措施，但希望日後在制訂規則的過程能明確定義範圍。韓方亦擔心如今次措施升級為規則，恐大幅削弱企業活動的可預測性和安全性，導致汽車產業成本提升，最終影響韓美經濟，故希望美方實施新規前讓行業有時間充分檢查和重整供應鏈。