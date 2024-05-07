富豪火警逃生惹誤會　男童施捨結善緣

美國路易斯安那州一名9歲男童日前在一間咖啡店門外，看見一名衣冠不整的男子，因誤認對方是流浪漢，決定伸出援手並上前送出身上僅有的1美元（約7.8港元）鈔票，詎料男子竟是當地富商。男孩最終獲男子獎勵到其商店，於限時內免費挑選商品，兩人更因此成為好友。

42歲的巴斯比斯（Matt Busbice）開設戶外用品公司，事發當天清晨被公寓大樓的火警鐘聲吵醒，倉卒逃出卻不見起火，儘管衣衫不整，但他仍決定先去喝咖啡。由於想起當時尚未晨禱，遂走到咖啡店一處角落祈禱，旁邊的男童小埃利斯（Kelvin Ellis Jr.）誤認為他是流浪漢，主動給予幫助。

小埃利斯毫不猶豫地把他幾天前，因取得好成績才賺到的1美元送給巴斯比斯，並表示一直希望幫助無家可歸的人。巴斯比斯深受感動，更邀請對方一起進店吃東西。他坦言小埃利斯的幫助令他感到前所未有的富有，已經許久未對人性抱有如此大信心了。

巴斯比斯為了回報小埃利斯，向對方提供一次在其體育用品店瘋狂購物的機會，限定於40秒內挑選店中任何東西，對方最終選中衣服和一架單車。小埃利斯表示，雖然這種感覺很棒，但比不上幫助他人時獲得的快樂，揚言施比受更有福。