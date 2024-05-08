特朗普掩口費案　艷星斯蒂芬妮出庭作證

美國前總統特朗普涉嫌偽造商業紀錄，向艷星斯蒂芬妮支付掩口費的案件，周二（7日）在紐約法院進行第13日審訊，案中關健人物斯蒂芬妮出庭作證。

45歲的斯蒂芬妮供稱，她來自一個低收入單親家庭，她獲特朗普邀請到內華達州名人高爾夫球比賽，並進入酒店套房，之後特朗普向她作性挑逗，指乖乖接受是她能離開房間的唯一方法，又擋住房門阻止她離開；她指雖然沒有飲酒或服藥，但一度失去意識，當她醒來時就是一絲不掛在床上。

到2011年，有一名男子在拉斯維加斯一個停車場曾警告她不要公開與特朗普之間的性關係，她當時很害怕，不想事件曝光，但到2016年總統大選前，參選的特朗普捲入多宗性侵指控後，決定改變主意，希望公開事件，強調原先動機並非為了錢。

斯蒂芬妮表示，之後得知特朗普的律師科恩打算支付13萬美元（約101萬港元）要求她不要公開，她決定接受，但到付款限期仍未收到錢，曾授權律師取消交易，最終在兩周後收到錢，扣除律師及代理人的費用，她實際收9.6萬美元（約75萬港元）。

特朗普的律師在庭上質疑，斯蒂芬妮提到她與特朗普發生性關係以及兩人之間的對話，與案件無關，亦都非常帶有偏見，要求法官宣布審判無效，但不被法官接納。