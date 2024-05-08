駐韓美軍經華赴俄被拘　在美另有家室

派駐南韓的美國陸軍士兵布萊克（Gordon Black），在俄羅斯遠東地區城市海參崴探望女友時，因涉嫌犯罪而被拘留。布萊克的母親周二（7日）向美國傳媒揭露，兒子實際上在美國已婚，她認為兒子被陷害，並懷疑其俄羅斯女友是間諜。據報，布萊克是途經中國前往俄羅斯。

布萊克的母親瓊斯（Melody Jones）透露，35歲的布萊克前往俄羅斯時正在休假兩周期間，因此行程未經上級批准，他抵達俄羅斯機場後被盤問長達9小時，不知道是否持有俄羅斯簽證。瓊斯續指，布萊克超過一年前在南韓的俱樂部結識31歲女友維克托羅夫娜（Aleksa Viktorovna），兩人關係不穩定，布萊克聲稱去年秋天與他爭執後，對方被南韓驅逐出境。俄媒報道，布萊克上月中抵達海參崴探望維克托羅夫娜，相處約兩周後發生爭執，布萊克毆打對方並盜走20萬元盧布（約1.7萬港元）和酒。法院下令把布萊克審前拘留至今年7月2日，他面臨最高5年監禁。俄外交部駐海參崴辦事處表明，布萊克被捕與政治或間諜活動無關。

布萊克妻子梅根（Megan Black）向美媒證實，她和布萊克仍是合法夫妻，但正在辦理離婚。維克托羅夫娜的社交平台帳號曾發布多條親俄羅斯立場影片，當中不乏布萊克出鏡，發表抨擊美國現任總統拜登、支持前總統特朗普以及理解俄羅斯出兵烏克蘭立場的言論。不過，維克托羅夫娜在多條影片中對布萊克態度惡劣。