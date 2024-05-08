華駐俄大使：支持召開國際和會　討論俄烏停火

張漢暉接受俄媒訪問談及中方在俄烏局勢的立場。

俄羅斯總統普京周二（7日）宣誓就職，開展新任期。中國駐俄大使張漢暉同日接受當地媒體訪問時表示，烏克蘭危機全面升級已逾兩年，戰事仍在持續延宕，當前最緊迫的是恢復和平，中方支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論的國際和會。

張漢暉指出，不久前中方開展第二輪穿梭外交，與俄烏以及有關歐洲國家就如何盡早實現停火止戰、推動危機政治解決等問題深入交流。各方均期待中方發揮更大建設性作用，一致認同中國作為聯合國安理會常任理事國，可在俄烏以及各方之間穿梭斡旋、傳遞訊息，推動各方求同存異、凝聚共識，為舉行和談積累更多有利條件。他稱當前形勢下，為防止衝突螺旋式升級甚至走向失控，各方應共同致力於早日恢復和平。

關於中俄計劃何時就歐亞安全問題啟動新一輪對話，張漢暉指兩國在國際舞台密切配合、共同捍衞真正的多邊主義，有利於維護歐亞安全和全球戰略穩定。中方願繼續與俄方一道加強戰略協作，攜手踐行全球安全倡議，共同捍衞國際公平正義，為維護國際和地區安全穩定作出新貢獻。