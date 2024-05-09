14歲少女遭童黨輪姦　男友疑是主謀　10疑犯被捕最小11歲

比利時發生一宗駭人聽聞的輪姦案，一名14歲少女被誘到科特賴克（Kortrijk）市一處叢林被童黨強姦，主謀人疑是她的男友。警方已拘捕10名疑犯調查，年齡最小僅11歲。

比利時傳媒周三（8日）報道這宗案件，受害女孩身份因私隱原因保密，據報她在復活節學校假期期間，被她的少年男友引誘到案發地點，之後遭男友襲擊，男友更容許多人強姦她，過程被人用手機拍下並發布到社交網站上。報道又指，受害少女被逼留在叢林兩天，遭涉案人強姦、折磨和虐待；所有涉案人都「或多或少」參與其中，當中沒有人阻止其他人施暴。

報道又指，被捕的10名疑犯年齡11歲至16歲，相信是都是移民，其中6名疑犯正被置身於封閉設施，另外4人則在家中軟禁。檢察官辦公室在高度保密的情況下進行調查，以避免受害者家屬或公眾知悉涉案者的身份。受害者少女則正接受專家輔導。

比利時的刑事責任年齡為18歲，這意味案中的未成年疑犯會被送交少年法庭審理，並可能被安置在青少年設施中接受個人復康計劃。不過，考慮到案件的特殊性，案中的16歲疑犯有可能根據成人刑法處理。