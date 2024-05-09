英王冷待哈利　回英不接見　復將頭銜傳威廉

已移居美國的哈利王子日前返抵英國，出席由他所創設的「國際傷殘軍人運動會」10周年活動，但他父親英王查理斯三世因「日程已排滿」沒有與他相見，英王更將一項原本應傳給哈利的軍方頭銜傳給王儲威廉。王室專家認為，這種種舉動，顯示英王正冷待哈利。

哈利對上一次返英是在今年2月，探望被診斷出患癌的父親。今次哈利在周二（7日）返抵英國，準備在周三（8日）出席國際傷殘軍人運動會10周年活動。但哈利的發言人在周二表示，由於英王日程排滿，哈利因而不會和父親相見，哈利對此表示理解，且「希望很快就能見到他」。與此同時，包括哈利兄長威廉在內的高級王室成員，都不會出席國際傷殘軍人運動會活動；而據英媒報道，哈利舉辦活動的地點，距離英王的居所克拉倫斯宮僅4.8公里。

而在哈利確認此行不會與父親見面之後的幾小時，白金漢宮就公布，英王會將自己保留了31年的「陸軍航空團榮譽司令」頭銜傳給威廉。外界認為，如果哈利不是在2020年退出了王室的話，這個頭銜應該由曾經到阿富汗服役的他來繼承。

王室如此對待哈利，前英國廣播公司（BBC）王室記者科爾（Michael Cole）認為這確是一種「冷落」，科爾說：「這浪子不受歡迎——至少目前是這樣。」他指出，即使兩人近在咫尺，查理斯三世卻不去見哈利，這表明了雙方的分歧有多深。科爾更直言：「這很不尋常……國王說『我日程很滿』，這是對幾乎不認識的人所說的話。」

另一名王室專家理帕爾默（Richard Palmer）亦表示：「如果國王和哈利沒有會面，那確是令人驚訝，這或許表明還有多少修補關係的工作需要去做。」