華艦停軍港逾5個月　柬否認永久部署

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）上月報告指出，兩艘中國海軍巡洋艦去年12月現蹤柬埔寨西南部雲壤海軍基地新碼頭，質疑將永久部署。柬埔寨國防部發言人春速傑周三（8日）否認此說法，指中國軍艦不會永久停泊。

美媒分析最新衞星圖像指出，上述兩艘中國軍艦截至周三仍停泊在雲壤海軍基地，已超過5個月。美國和其他國家擔憂由中國資助在雲壤海軍基地修建的新碼頭，可能成為中國海軍在泰國灣的新前哨。春速傑回應指，上述中國軍艦本月稍後將參加柬中聯合軍演，並訓練當地水手；又指柬埔寨海軍正考慮購買類似軍艦，因此讓中國軍艦停泊在新碼頭作訓練和測試用途。CSIS專家分析指，中國兩艘軍艦部署在柬埔寨的時間加上其他看來是中方興建的居住建築，以及柬埔寨2019年授權中國獨自使用該海軍基地的諒解備忘錄，最有可能是中國在當地的永久軍事存在已開始，外界可能看到中方換防式地長期部署。

中國國防部周四（9日）宣布，根據年度國際軍事合作計劃，本月上旬至下月中旬，解放軍海軍訓練艦戚繼光號、綜合登陸艦井岡山號將結合遠海實習訪問柬埔寨、東帝汶，來自柬埔寨等國的海軍學員將與中方學員混編同訓。此次任務旨在提升海軍生長軍官（即帶軍籍的軍校學員）適崗實操能力，加強與到訪國海軍務實合作與互信。