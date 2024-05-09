料美擁5044核彈頭　逾七成可隨時用

美國原子科學家公報周二（7日）發表美國核力量最新評估，美國科學家聯盟估計，美國總共擁有5,044個核彈頭，其中3,708個屬於隨時使用的狀態，分別由戰略核潛艇、戰略轟炸機、陸基洲際彈道導彈搭載，餘下已經退役並等待拆除。美國正在展開廣泛的核武現代化項目，所有投射平台未來數十年將「新舊交替」。

在美國可以使用的核彈頭當中，有1,770個處於部署狀態，餘下1,938個以備用的狀態作為儲備。在可以使用的核彈頭當中，有800個分配給民兵3型陸基洲際彈道導彈，但只有一半以「一對一」方式部署在400枚導彈上。有1,920個核彈頭屬於14艘俄亥俄級戰略核潛艇，它們合共最多搭載280枚三叉戟2型D5LE潛射彈道導彈；每枚導彈最多8個核彈頭，但正常平均僅4個或5個；整支艦隊實際搭載不多於240枚導彈。

此外，有788個核彈頭由B2隱形戰略轟炸機及B52H戰略轟炸機使用，但只有300個部署在戰略轟炸機基地，餘下位於中央儲存區。全數20架B2隱形戰略轟炸機可以投射核武，在現役76架B52H戰略轟炸機當中，只有46架能夠發射配備核彈頭的巡航導彈。在上述具有核能力的戰略轟炸機當中，只有大約60架在核戰時執行核打擊任務。美國還有200枚戰術核彈頭，其中100枚部署在歐洲，餘下在美國本土中央儲存區。