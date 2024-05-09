俄增加攻烏威力　巡航導彈設第二彈頭

俄羅斯周三（8日）再度對烏克蘭全境發動大規模混合式空襲，使用自殺式無人機、巡航導彈、彈道導彈作為攻擊手段。面對西方國家近日紛紛表態加強援助烏克蘭防空力量，俄羅斯被指為了加強殺傷力，在轟炸機投射的巡航導彈原本只有一個彈頭之基礎上，新增另一個彈頭提高整體破壞力，試圖突破烏方空中防線。

烏克蘭空軍司令部表示，俄羅斯周三分別使用55枚導彈及21架自殺式無人機，導彈分別是一枚匕首型空對地高超音速彈道導彈、兩枚伊斯坎德爾M型地對地彈道導彈、4枚熾熱型艦載陸攻巡航導彈、45枚Kh101型或Kh555型空對地巡航導彈、一枚伊斯坎德爾K型地對地巡航導彈、兩枚Kh59型或Kh69型空對地巡航導彈。烏克蘭空軍司令部宣稱烏方擊落59個空中目標，包括39枚各式來襲導彈及20架自殺式無人機。

烏克蘭軍事媒體報道，根據周三獲得一枚被擊落的俄羅斯Kh101型空對地巡航導彈殘骸之照片，生產序號顯示今年第二季度生產，意味出廠後立即投入在烏克蘭戰場使用。值得留意的是，該枚導彈採用「雙彈頭」設計，在原先一個450公斤重標準彈頭的基礎上，額外配備一個350公斤重彈頭，彈頭總重量增至800公斤。俄羅斯首次被發現使用「雙彈頭」巡航導彈是今年3月，如今意味俄方正在生產這款武器。

報道聲稱，Kh101型空對地巡航導彈轉用「雙彈頭」後，需要為了新增多一個彈頭而犧牲燃料容量，導致飛行距離縮短。資料顯示，這款導彈最大射程介乎3,000公里至4,000公里，意味只要在俄羅斯領空發射，幾乎可以打擊整個歐洲大陸任何一處。報道認為俄羅斯使用「雙彈頭」巡航導彈，顯示俄方策劃空襲烏克蘭能源設施時，被迫考慮到作戰效率高的烏方防空火力，有必要尋求非傳統手段增加破壞力。

英國國防部周三也在烏克蘭戰爭的情報更新提到上述情況，指出Kh101型空對地巡航導彈縮短飛行距離後，對俄羅斯空襲不會構成很大影響，俄方不需要該款導彈的全面射程打擊烏克蘭。針對「第二彈頭」的設計用途，英國國防部表示它增加對空襲目標的破片威力，很可能對打擊非加固目標更有效，例如平民區等人群集結地。

這不是俄羅斯因應烏克蘭戰場形勢，首次改動Kh101型空對地巡航導彈的設計。自去年1月開始，這款導彈被發現具備在飛行途中發射誘餌彈的能力，試圖迷惑烏克蘭防空系統，令防空導彈擊中誘餌彈，從而提升自身在戰場的存活率。此外，俄羅斯引進配備反制措施的新版本Kh101型空對地巡航導彈，可以干擾敵方防空導彈。