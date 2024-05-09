女網紅從夫姓　欲奪他人IG帳號名捱轟

美國傳媒周三（8日）報道，一名女網紅上月底嫁入百億豪門，因隨夫姓而希望更改社交平台Instagram（IG）帳號名稱，惟發現該名稱早已被另一人使用。她遂私訊並試圖迫使對方讓出名稱使用權，對話截圖曝光後在網上瘋傳，引起不少網民到其個人頁面洗版批評。

女網紅凱瑟琳（Katherine Asplundh）上月27日與賓夕凡尼亞州億萬富豪家族的27歲阿斯普隆德（Cabot Asplundh）結婚後，希望社交帳號亦能跟隨夫姓，卻發現用戶名早已被另一名女子使用。她私訊表達希望購買對方的帳號遭拒後，她嘗試以曾經購買過他人用戶名為理由，再次說服對方出售帳號，又被對方拒絕後，她竟老羞成怒指對方的名字並非真名，又稱已舉報對方。

女子事後曝光她與凱瑟琳的對話截圖，不少網民紛紛在凱瑟琳的貼文留言區批評其瘋狂行為，更有人發文譴責凱瑟琳嫁入富豪家族後，便覺得自己是唯一獲允許擁有該姓氏般專橫。而Meta旗下的所有社交平台近日亦湧現許多「Katherine Asplundh」變體的用戶名，似乎在公審凱瑟琳，她目前已暫時隱藏其帳號。