艾森豪威爾號艦載戰機　配中短程導彈

也門叛軍青年運動未有停止對紅海地區商船的攻擊，美國海軍航空母艦艾森豪威爾號周日（5日）向南通過埃及蘇彝士運河，由地中海返回紅海繼續巡航。美國國防部最新發布的照片顯示，艾森豪威爾號艦載戰機獲得「升級」增加掛載短程空對空導彈的數量後，近日曾經以「5+4」形式配備總共9枚中短程空對空導彈。

根據美國國防部發放上月20日在紅海拍攝的照片，一架從艾森豪威爾號彈射起飛的超級大黃蜂戰機，分別掛載5枚AIM120型先進中程空對空導彈及4枚AIM9X型響尾蛇短程空對空導彈。值得留意的是，超級大黃蜂戰機原先只可以在機翼兩端位置掛載響尾蛇短程空對空導彈，但早前新增在機翼下方最外側掛載的能力。至於先進中程空對空導彈的掛載位置，分別是機翼下方內側掛架及其中一個引擎進氣道掛載點。

至於另一個引擎進氣道掛載點，技術上也可以掛載先進中程空對空導彈，令配備的空對空導彈總數增至10枚，但實際上配備先進瞄準前視紅外線吊艙。該吊艙被視為超級大黃蜂戰機執行空中防禦任務的重要裝備，可以讓飛行員在視距外識別及確認空中目標，對在密集及複雜空域行動十分重要，能夠盡快查證有關目標是敵是友。

響尾蛇短程空對空導彈被視為對付來襲無人機的最佳武器，增加每架超級大黃蜂戰機的掛載數量，可以減少消耗成本更昂貴、較適合擊落來襲巡航導彈的先進中程空對空導彈。超級大黃蜂戰機在設計上最多掛載14枚空對空導彈，面對青年運動拒絕停火的情況下，艾森豪威爾號艦載戰機很有可能未來掛載更多導彈執行防空任務。