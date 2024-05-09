畫家手腳並用同時繪畫　不減作品水準

一般人即使是一心二用也十分困難，但荷蘭一名女畫家自5年前開始挑戰使用雙手同時作畫，其後加大難度至使用四肢畫畫也同樣成功，甚至最多能一次畫10幅畫。她在畫這麼多畫作的同時，卻不減作品水準，依然漂亮。

法國傳媒周三（8日）報道，31歲女畫家范達姆（Rajacenna van Dam）表示，她一開始這樣做是想排解無聊，一試才發現自己的雙手很靈巧。後來某次有記者問她是否也可以用腳畫畫，她覺得好玩便也試着挑戰，通過不同方法嘗試，最後成功用黏土將畫筆固定在腳趾之間繪畫。惟她又直言用手畫的畫比起用腳更精細。

范達姆曾在網絡發布一段有關自己手腳並用繪畫的影片，結果迅速走紅，買畫的訂單也如潮水般湧來。據她的父親稱，范達姆的畫作售價在6,000至1.2萬歐元（約5.1萬至10.2萬港元）之間。她的父親補充，經過腦部掃描顯示，范達姆大腦左右兩側的連接程度是平均水平的3倍，因此才能完成這種神經科學認為不可能的事。

范達姆不但能四肢同時作畫，她的畫作水平也備受肯定，其作品在她的家鄉、荷蘭南部弗拉爾丁恩一間博物館展出。有到博物館參觀的民眾表示，能手腳並用畫畫真是了不起，而且也畫得非常美麗和逼真，相比自己用右手也未必畫出那樣出色的畫作。