【東方日報世界視線】學生示威倡人道　美國政府狂打壓

美國多間大學因應以色列攻打加薩地帶，連日在校園發起聲援巴勒斯坦示威，最突出的是名校哥倫比亞大學，學生和平佔據校園，之後蔓延至其他大學，也影響到畢業典禮。這一波示威浪潮，有政治分析家將之比擬1968年的美國大學反越戰示威，但其實兩者性質有極不一樣的地方。

當年的大學生反越戰示威，是關乎美國全面介入越戰，學生和民眾反越戰是高度政治化，特別宣揚全民違法，拒絕被徵召入伍到越南戰場。今次示威並不關乎大學生的切身利益，而是純人道主義立場，反對以色列以種族滅絕的方式入侵加薩；當然，亦涉及抗議美國支持以色列極右政府的暴虐入侵。

對於今次示威，美國政府反應過激，完全凸顯它受背後猶太金主的操控。眾議院於5月1日以320比91的大比數通過《反猶太主義意識法案》，規定不得指摘猶太人更忠於自己的種族和以色列；不得指摘猶太人抱團取暖，沒有融入所在國的民族和社會；不得指摘猶太人熱衷於捍衞猶太人的利益。這似乎是把大學生及民眾反對以色列政府的種族滅絕暴行，妖魔化為反猶太主義，漂白以軍暴行，更替政府用軍警鎮壓提供法律依據。

美國總統拜登指摘大學生示威破壞社會秩序，變相容許軍警鎮壓。此外，一些大學備受壓力，要處置被捕的大學生，包括撤銷獎學金和官方資助，甚至開除學籍。而猶太人控制的大資本企業，亦威脅不會僱用示威反以的大學生。

事實上，這一切都反映猶太的政治金主及大資本集團，對美國政府、民主共和兩黨、大學及社會的巨大影響力，其政治後果會是非常嚴重，最明顯是今次事件赤裸裸呈現美國政府、民主共和兩黨，均被猶太精英操控，或變成政治精英與猶太大金融資本集團沆瀣一氣，與民為敵。而拜登政府是最難辭其咎，因為民主黨素來標榜自己站在支持言論自由及開明的一面，但今次眾議院通過《反猶太主義意識法案》，為鎮壓開方便之門，更醞釀種種制裁對付大學生，將使開明的民眾放棄支持拜登競逐連任。

另外，美國大學聲援巴勒斯坦的示威，亦激發法國大學生跟隨示威，更危險的是法國警察執法粗暴，示威可能會更激烈並在歐洲蔓延。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻