曼谷公廁發現口鼻堵塞男嬰屍　19少女被捕認殺親兒

泰國曼谷一個公廁日前發現一具初生男嬰的屍體，遭人丟棄在公廁的垃圾桶內，警方後來拘捕涉嫌殺害親生骨肉老撾籍19歲母親，控告她故意殺人罪。

泰媒周二（7日）報道，周日（5日）清晨曼谷一處投幣式公廁的垃圾桶內發現一具剛出生的男嬰的屍體，他的身體和內臟完好，肚子還連着臍帶，但口鼻被廁紙塞住，推測已經死亡8至10個小時。

泰國警方接報後，翻查閉路電視，發現一名在公廁附近賣烤雞的少女南平（Nampueng）嫌疑最大，於是在周一（6日）將她拘捕。警方在閉路電視影片中看到，在嬰屍被發現的前一天，南平曾出入涉案公廁3次，最長一次逾一小時。

南平有一名同為老撾籍的23歲同居男友，她被捕後已承認犯案，供稱幾個月前意識到自己懷孕，上周六（4日）下午4時許突然肚子劇痛，於是跑到公廁兩次，到第3次，孩子自己掉了出來，當時他仍有生命體徵，可以活動手腳並且發出哭聲，後來男友敲門找她，她怕被男友發現有了孩子，於是就用廁紙將兒子的口鼻塞住，丟進垃圾桶。

南平的男友就供稱，他們交往了8個月，在兩個月前分手，但到4月又再次在一起並同居，兩人沒有談過生孩子的事，他也沒有發現南平孕吐等症狀，只是見到南平胖了，問她是否懷孕，但她否認。他說，上周六南平第3次上廁所時去得太久，所以進廁所找人，到從來才知道發生這樣的悲劇。目前，案件仍在等待屍檢報告及親子鑑定，以釐清嬰兒是誰的孩子。