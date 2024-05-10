辛偉誠晤大學校長與猶太學生　圖降溫校園示威

以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯在加薩的戰事持續，英國有十多所大學出現聲援巴勒斯坦的示威活動，首相辛偉誠周四（9日）會見多間大學的校長和猶太人學生會，以圖緩解校園內的緊張情況。

辛偉誠周四上午在唐寧街舉行的圓桌會議上，向來自17所英國頂尖大學的校長表示，他希望大學對反猶太事件都採取零容忍態度，並承擔起保護猶太學生的責任。首相府發言人表示，辛偉誠呼籲大學繼續成為寬容的堡壘，在尊重他人的情況下進行辯論，讓每個學生都感到安全。

教育大臣喬芝蘭也出席了會議，她表示校長們需要樹立榜樣並展現領導力緩和局勢，以避免出現類似美國的暴力場面。

辛偉誠、喬芝蘭和與會校長們也討論了對被裁定干犯反猶太罪、美化恐怖主義罪、或任何形式的恐嚇或暴力罪名的學生，採取紀律處分的問題。

猶太學生聯盟（UJS）主席艾薩克斯（Edward Isaacs）稱這次會議有建設性，並呼籲在言論自由和煽動暴力之間劃定「紅線」。他說：「我們看到這些（示威）營地和抗議運動發出的語言，例如呼籲將起義全球化。不是毫無意義的政治聲明，而是直接呼籲暴力。我相信，各位校長今天已經清楚地聽到了反猶太主義在校園中沒有立足之地的信息，我期待看到他們在這次會議後，採取果斷行動。」