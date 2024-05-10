學生反對美在加薩戰事立場　大學取消美駐聯國大使畢業演講

美國路易斯安那澤維爾大學（Xavier University of Louisiana）原定邀請美國常駐聯合國代表托馬斯－格林菲爾德在本周六（11日）畢業典禮致辭，但在有關消息引起部分學生不滿後，校方已宣布取消有關安排。

美媒周四（9日）報道，該校校長費雷特（Reynold Verret）已在周三（8日）向教職員和學生發電郵宣布有關決定。他表示，大家的目標是在畢業典禮上適當地表彰畢業生及他們的成就，而絕大多數學生希望能夠不受干擾地享受畢業典禮。因此，校方不會邀請原定的畢業禮講者。費雷特又形容，取消托馬斯－格林菲爾德的演講是令人遺憾的結果，並指該決定是與托馬斯－格林菲爾德與一起作出。學生會則感謝校方聆聽他們的呼籲。

學生們不滿邀請托馬斯－格林菲爾德演講的原因，是因為他們反對美國過去在加薩戰事上的立場，包括3次在聯合國安理會否決其他國家提出的加薩停火的決議草案。另一方面，托馬斯－格林菲爾德原本也獲佛蒙特大學邀請，在本月19日的畢業典禮致辭，但亦因為支持巴勒斯坦的學生強烈反對，校方也已經宣布取消有關安排。