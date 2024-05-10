首爾查中國電商產品　近六成毒物超標

南韓首爾市上月底開始，每周選定兒童玩具、學習用品、飾品、皮革產品進行安全抽查並公布結果。當地周四（9日）發布本月第二周海外電商平台產品抽樣質量檢測報告，中國跨境電商平台全球速賣通（AliExpress）和Temu銷售的9款產品中，有5款驗出有害物質，佔近六成。

報道指，送檢產品包括全球速賣通和Temu正在銷售的玩具水晶泥等5款兒童玩具和鉛筆盒、鉛芯筆等4款學習用品。其中，兒童用合成樹脂筆筒的塑化劑成分鄰苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）含量，最多超標146倍；兒童鉛芯筆的塑化劑成分鄰苯二甲酸二丁酯（DBP）超標11倍，金屬尖端部分鉛含量超標1.6倍。

用於手工製作的兩款「史萊姆」水晶泥樣本中，其中一款檢測出含有兒童產品禁用的加濕器殺菌劑成分，包括甲基氯異噻唑啉酮（CMIT）和甲基異噻唑啉酮（MIT）。另一款水晶泥裝飾品的鄰苯二甲酸酯增塑劑含量亦超標213倍，水晶泥樣本中硼砂成分最多超標10倍。另一款首辦模型中，也驗出鄰苯二甲酸二異壬酯（DINP）超標3倍。