美以分歧浮面　兩國政府領袖各自受質疑

美國總統拜登日前警告，若以色列決定地面入侵巴勒斯坦加薩地帶南部城市拉法，美國將停止提供進攻武器。拜登此舉激化兩國公開分歧，也令他和以色列總理內塔尼亞胡的政策方針，在周四（9日）各自受到國內質疑。

拜登連任主要對手、美國前總統特朗普周四指摘，拜登與恐怖分子站在同一陣線，如同他在佔領大學校園示威上站在激進暴徒一邊。共和黨資深參議員羅姆尼強調，美國應該支持盟友，而非揣測對方，並認為拜登在以色列武器問題猶豫不決反映政策差，向以方、盟友和全世界發出可怕信號。

以色列反對黨領袖拉皮德嚴厲批評內塔尼亞胡政府與美國政府關係管理失敗，令兩國摩擦發展至如此境地，形容戰時兩國公開分歧完全是政府造成。工黨領袖米凱利（Merav Michaeli）抨擊內塔尼亞胡和右翼政府，令以色列戰略形勢惡化，逐漸接近存亡危機，而他的跟班只會公然示威。

支持攻打拉法的以色列國家安全部長班—吉維爾（Itamar Ben-Gvir），周四在社交平台X簡短寫下：「哈馬斯愛拜登」。總統赫爾佐格不點名批評班—吉維爾，強調即使和盟友存在分歧和失望，也應設法解決爭端，避免發表毫無根據、不負責任和侮辱言論，以免損害國家安全和利益。赫爾佐格另感謝拜登，從加薩戰爭第一天起證明自己是以色列好友。