菲或就錄音風波驅逐華外交官　另收緊旅遊簽證

卡洛斯曾向中方表明贊同南海爭議島礁仁愛礁的管控新模式。

中國官員近日向媒體提供錄音證據，顯示菲律賓武裝部隊西部軍區司令卡洛斯今年1月曾向中方表明贊同南海爭議島礁仁愛礁的管控新模式。菲律賓國家安全顧問安約周五（10日）呼籲將涉事中國外交官驅逐出境，斥他們進行惡意假訊息活動。菲律賓外交部周四（9日）另宣布，本周將對中國公民實行更嚴格簽證管制，但否認與國安有關。

安約發聲明指，中國駐菲大使館一再策劃和傳播虛假訊息，目的是散布不和、分裂和不團結的種子，違反當地法律和外交協議。他認為，不應放過這些行動，而沒給予嚴厲處罰。安約支持菲律賓防長特奧多羅要求外交部對華使館官員採取適當行動的呼籲，聲稱他們錄下電話對話涉嫌違反反竊聽法和外交協議。

至於對中國公民收緊旅遊簽證，菲律賓外交部稱理由是發現導致外國人非法入境和逾期居留的欺詐性申請，不法集團試圖藉非法賭博活動進行剝削，收緊簽證是為了吸引更多高質量遊客，澄清並非針對國安問題。菲方將要求旅遊簽證申請人在政府簽發的身份證件、銀行對帳單和就業證明的基礎上出示社會安全文件，當局審查申請文件時也將更警惕。