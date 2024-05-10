以色列加薩報告　美擬嚴厲批評但不制裁

以色列和美國政府就地面進攻巴勒斯坦加薩地帶南部城市拉法分歧擴大之際，美國傳媒報道，國務卿布林肯預計最快周五（10日）向國會提交報告，嚴厲批評以色列在加薩的行為。惟報告不會認定以色列違反國際法或阻礙美國人道援助，代表以色列不會因違反使用美國武器的條款而受到制裁。

美國國務院正在審查以色列和另外6個參與不同武裝衝突的國家，使用美國提供武器情況。知情人士透露，白宮中東事務協調員麥格克（Brett McGurk）周四（9日）向多個智庫預告，報告將於周五提交國會。報告將列出加薩戰爭期間一系列事件，指出有關事件引起外界對以色列違反國際法行為的嚴重關切。官員指報告將以「非常嚴厲措詞」描述局勢，並提到國務院仍在調查。但布林肯不會在報告斷定以色列違反國際法。

報道指，國務院內部最近數周就有關以色列的報告內容及其結論「拉鋸」，民主、人權和勞工局以及國際開發署建議布林肯，認定以色列違反使用美國武器的條款，但美國駐以色列大使傑克盧和中東人道主義問題特使薩特菲爾德（David Satterfield），則主張以色列在加薩戰爭中沒有違反國際法。兩人指出，雖然以色列曾限制美國人道援助抵達加薩，但在總統拜登上月發出最後通牒後已改善。