以軍拉法殲50名恐怖分子　物資無法進出加薩

以色列國防軍周四（9日）在巴勒斯坦加薩地帶南部城市拉法繼續進行軍事行動，宣稱至今成為殲滅50名回教激進組織哈馬斯的恐怖分子。加薩衞生部同日指摘以色列封鎖與埃及接壤的拉法口岸，導致傷者和病人無法撤離，醫院所需醫療用品、食品和燃料也無法進入。

以色列國防軍發言人哈加里發表聲明，公布以軍第162師部隊周四繼續在拉法東部地區打擊恐怖目標和武器走私活動，並證實哈馬斯利用拉法口岸地區從事恐怖主義活動。以軍行動中發現恐怖分子數個隧道豎井，並正在調查和掃描。哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（PIJ）則公布，旗下武裝分子向集結於拉法東郊的以色列坦克發射反坦克火箭彈和迫擊炮。

拉法的巴勒斯坦居民和醫護人員指出，以軍周四襲擊當地巴西地區一座清真寺附近，造成至少3人死亡和多人受傷，清真寺的尖塔遇襲後倒塌。薩布拉地區兩間房屋同樣受襲，造成至少12人死亡，死者是PIJ聖戰旅高級指揮官及家人，當中包括婦孺。拉法地區唯一腎透析中心受到炮擊後已停止運作。逃離拉法居民湧至加沙中部代爾拜萊赫，醫護人員指無人機周四向人群發射導彈，造成兩人喪生。

聯合國近東救濟工程處（UNRWA）主任專員拉扎里尼（Philippe Lazzarini）周四指摘，以色列居民兩度縱火焚燒該機構位於東耶路撒冷的總部，造成室外區域大面積損壞，令聯合國工作人員的生命再次受到嚴重威脅，最終無人傷亡。聯合國主管人道主義事務的副秘書長格里菲思指出，已連續三天無任何物資或人被允許進出加薩，加薩平民正遭受飢餓和殺戮，聯合國無法提供幫助。

此外，有關近日約旦向加薩運送人道物資車隊遭兩次襲擊，中國外交部發言人林劍周五（10日）對此表示強烈譴責，指摘有關行為違法國際法及國際人道法，形容如今加薩地帶人道情勢異常嚴峻，敦促以方切實履行國際人道法義務，為人道機構開展援助提供配合和安全保障。