加薩海況限制　美建臨時碼頭延遲接貨

美國在巴勒斯坦加薩地帶沿岸建設，加快人道援助物資進入當地的浮動臨時碼頭尚未投入使用，自上周開始轉移至加薩以北的以色列阿什杜德港避風，目前仍未離開。美國傳媒周四（9日）報道，美國國防部目標未來數天內把臨時碼頭移回加薩沿岸接收物資。一艘同日起航，原定向臨時碼頭付運的美國大型駁船，則需改為向美國海軍大型海運船卸貨。

根據美國海軍戰爭學院2006年論文，「岸上聯合後勤」任務使用的同款臨時碼頭，只能在浪高不超過約1米、風速低於時速約24公里的條件安全運作。但以色列海洋數據中心預報顯示，加薩沿岸浪高經常達到或接近1米。美國國防部官員指出，海浪會影響執行岸上聯合後勤任務能力，天氣不佳時使用碼頭裝卸貨非常危險。美國大型駁船薩加摩爾號周四從塞浦路斯開出，前往停靠加薩沿岸的美國海軍大型中速滾裝船羅伊·貝納維德斯號。

使用臨時碼頭另一個潛在複雜問題，是以色列在加薩南部城市拉法的軍事行動，將影響抵達碼頭後的物資運入加薩。知情官員披露，最初計劃由英國提供人員，把物資車輛從碼頭開到岸邊，再由聯合國人員接運，惟英國最近出於安全考慮撤回上述提議。美國國防部發言人賴德周四表示，非美國民間外判商將負責駕駛物資車輛，從碼頭堤道駛入海灘。知情人士透露，另一個計劃是由以色列外判商運送援助物資，但目前仍未正式敲定。