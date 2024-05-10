新款iPad Pro廣告犯眾怒　蘋果急發聲明道歉

蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）周二（7日）在社交平台發布一段新款iPad Pro廣告影片，顯示一部液壓機壓碎黑膠唱片機和喇叭等與人類創造力有關的物件，引起大批網民批評，指摘蘋果在創意行業因生成式人工智能（AI）的出現而擔憂前景之際，發表缺乏敏感度的廣告，蘋果周四（9日）已就此事公開道歉。

該則廣告總長1分鐘，以「All I ever need is you」為背景音樂，片中出現鋼琴、結他、顏料罐、相機等象徵着藝術創意行業的物件，在液壓機擠壓下逐個爆破的情景，當液壓機升高後，取而代之的是新款iPad Pro，重點刻畫其輕盈和纖薄。有電影製片人批評AI在電影行業的應用問題，又形容該段廣告摧毀了藝術。

不少網民在庫克的貼文下稱他的行為令人極其反感，更有人指羞於購買蘋果產品，認為該則廣告對有關行業人士極度不尊重。蘋果行銷傳播副總裁邁倫（Tor Myhren）事後在聲明中致歉，又指廣告未達預期目標，聲稱蘋果目標始終讚揚用戶通過多種方式表達自我，並藉iPad實現想法。