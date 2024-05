新款iPad Pro廣告犯眾怒　蘋果急發聲明道歉

蘋果公司行政總裁庫克(Tim Cook)周二(7日)在社交平台發布一段新款iPad Pro廣告影片,顯示一部液壓機壓碎黑膠唱片機和喇叭等與人類創造力有關的物件,引起大批網民批評,指摘蘋果在創意行業因生成式人工智能(AI)的出現而擔憂前景之際,發表缺乏敏感度的廣告,蘋果周四(9日)已就此事公開道歉。

該則廣告總長1分鐘,以「All I ever need is you」為背景音樂,片中出現鋼琴、結他、顏料罐、相機等象徵着藝術創意行業的物件,在液壓機擠壓下逐個爆破的情景,當液壓機升高後,取而代之的是新款iPad Pro,重點刻畫其輕盈和纖薄。有電影製片人批評AI在電影行業的應用問題,又形容該段廣告摧毀了藝術。

不少網民在庫克的貼文下稱他的行為令人極其反感,更有人指羞於購買蘋果產品,認為該則廣告對有關行業人士極度不尊重。蘋果行銷傳播副總裁邁倫(Tor Myhren)事後在聲明中致歉,又指廣告未達預期目標,聲稱蘋果目標始終讚揚用戶通過多種方式表達自我,並藉iPad實現想法。