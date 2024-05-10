NASA地質研究演習　準備載人登月

為將太空人時隔50年再次送往月球，並藉此對月球展開一系列研究，美國太空總署（NASA）正着力準備月亮女神號載人登月計劃。NASA周四（9日）公布，包括工程師、管理人員和飛行指揮官在內的團隊，近日前往位於亞利桑那州北部沙漠的一個古老火山地區，通過為期兩天半的演習，親身體驗了太空人將來在月球上探索時的情景。

該項演習需要用錘子敲碎岩石以研究其礦物成分，並精挑細選一些岩石帶回作進一步檢查，過程和太空人從月球帶回樣本一樣。任務支援小組成員練習研究環境基本方法時，採用了「靈活執行」原則，即規劃的步行路徑經常根據發現而改變，這種做法可以在太空人探索月球表面並向科學家報告發現結果時發揮作用。

地質培訓負責人埃文斯（Cindy Evans）表示，團隊正在針對如何於月球表面進行地質學研究達成共識，相關人員藉此都可以理解月球地表探索的每一環，確保任務順利完成。地質學家將吸收即時任務數據並追蹤樣本，當太空人帶着樣本和完整的觀察結果返回地球時，科學家們就可以立即着手解決關鍵科學問題。

除了今次演習外，NASA另一個團隊將於今年春天在亞利桑那州沙漠中使用太空服模型進行模擬月球漫步，以測試太空服新功能。NASA探索系統發展任務局首席探索科學家布里克（Jacob Bleacher）表示，團隊現在所做的事是為月球的長期探索奠定基礎，將有助於人類探索火星等其他目的地，月球是幫助人類理解太陽系的錨點。