聯大通過決議，認定巴勒斯坦符合會員國資格。

聯合國大會第10屆緊急特別會議周五（10日）以143票贊成、9票反對、25票棄權通過決議，認定巴勒斯坦符合《聯合國憲章》規定的聯合國會員國資格，應被接納為聯合國會員國，建議聯合國安理會重新作出有利的考慮。

巴勒斯坦總統阿巴斯發表聲明，感謝在會議中投票支持巴勒斯坦的國家，形容是對真相與正義的支持，又指支持巴勒斯坦的投票是壓倒性，展現世界對巴勒斯坦人民自由與權利的支持，以及對以色列佔領巴勒斯坦土地、侵犯巴人的拒絕。鑑於這次投票結果，巴勒斯坦將繼續努力通過安理會的決定，獲得聯合國正式會員國資格，並呼籲更多國家承認巴勒斯坦國。

以色列常駐聯合國代表埃丹在投票開始前的發言中，利用小型碎紙機，粉碎一份聯合國憲章，以示反對今次特別會議。

巴勒斯坦目前為聯合國觀察員國。2011年9月，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯向聯合國時任秘書長潘基文提交申請，希望該國成為聯合國正式會員國。當時，由於美國在此問題上的強硬立場，巴勒斯坦暫停了申請。

2024年4月初，應巴勒斯坦的請求，安理會15個理事國時隔13年，再次審議了巴勒斯坦入聯申請，並以12票贊成、1票反對和2票棄權，就一份允許巴勒斯坦作為正式會員國加入聯合國的決議草案進行了表決。由於常任理事國美國行使否決權，草案未獲通過。英國和瑞士投了棄權票。