朝軍將裝備新型火箭炮　炮兵戰鬥力會有重大變化

北韓官媒朝中社周六（11日）報道，該國領袖金正恩周五（10日）了解新型240毫米火箭炮武器系統後，觀看多家軍工企業生產的可控火箭炮彈試射，並提出重要任務和方向。北韓軍隊在炮兵戰鬥力強化方面即將有重大變化。

報道指，具有高度機動性和火力集中能力的新型240毫米火箭炮武器系統採用自動射擊綜合指揮體系，將於今年至2026年期間更換裝備到北韓人民軍各部隊。試射的8枚炮彈發射並擊中目標，證明新型240毫米火箭炮武器系統和可控火箭炮彈的優越性及其毀滅性威力。金正恩還探討了進一步加快推進國防經濟工作，以及技術更新迭代的火箭炮武器系統和可控火箭炮彈生產提升到最高水平的途徑問題。

上月底，金正恩視察新型240毫米口徑多管火箭炮炮彈的驗收射擊試驗，火箭彈由第二經濟委員會下新設的國防工業企業生產，其飛行穩定性、命中精度等指標均獲得極高評價。他當時指引進新技術的240毫米火箭炮武器體系將為加強人民軍炮兵力量帶來戰略性變化，國防工業企業將圓滿完成今年下達的軍需生產計劃。

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