以軍涉虐待拘留巴人　無麻醉下施手術

美國傳媒周五（10日）報道，多名以色列人和巴勒斯坦釋囚舉報以色列國防軍，在南部內蓋夫沙漠的拘留設施虐待巴人，報復回教激進組織哈馬斯去年10月7日入侵以色列。以軍回應時未證實任何虐待行為，只強調會確保拘留者受適當待遇，任何不當行為指控會得到相應審查和處理。

曾在內蓋夫沙漠斯德泰曼（Sde Teiman）軍事基地服務的以色列人披露，上址設有圍牆關押約70名加薩巴勒斯坦人，他們受到極端人身限制。設施另一部分是野戰醫院，受傷的拘留者綁在床上，被迫用尿布便溺並用飲管餵食。一名以軍軍醫聲稱，他奉命為拘留者實施自己專業範疇外的醫療程序，手術期間沒有麻醉，並目睹一名男子手腕遭索帶綑綁而受傷，最終需接受截肢手術。

獲釋的加薩北部印尼醫院外科負責人蘭（Mohammed al-Ran）憶述，他被拘留一周後獲命令充當看守人和拘留者之間的中間人，獲摘掉眼罩的特權後目睹其他拘留者受折磨，守衞會放出大型犬撲向熟睡的拘留者，大型犬會走動來回踐踏，而拘留者只能伏在地上，臉緊貼著地面。以軍進入基地時會投擲震撼彈，拘留設施內的尖叫聲和狗叫聲此起彼伏。蘭被囚禁44天後獲釋。

以色列國防軍發表聲明回應報道，強調會根據拘留者的危險程度和健康狀況為其戴上手銬，但不清楚發生過非法戴手銬事件。以軍無直接否認有人被脫光衣服或穿上尿布，並表明只要拘留者不構成安全威脅，就會向他們發還衣物。若懷疑士兵有不當行為，以軍在適當情況下會啟動憲兵刑事調查局（MPCID）的調查。以軍否認不必要地關押拘留者，強調若無理由繼續拘留就會予以釋放。