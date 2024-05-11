扒房員工尿混食材奉客　至少140人中招

美國傳媒周五（10日）報道，堪薩斯州利沃德一間高檔扒房有員工作出反胃行徑，包括對食材小便、用陰莖摩擦食材，他日前被警方拘捕，面臨最高13個月監禁。至少140名扒房顧客就事件報案，部分人報稱用餐後腸胃不適。

法庭文件顯示，21歲男子漢森（Jace Christian Hanson）向警方承認，他受聘於赫里福德屋（Hereford House）扒房不足一個月內，曾污染奉客食物超過20次，包括把陰莖置於三文魚、在醃菜和醬汁中小便、把生菜放入褲內等，更把上載過程影片至網上。警方上月25日追查至肇事餐廳，認出漢森的鞋與網上影片相符。漢森當場承認自己「一直在做蠢事」，辯稱最初是因為不喜歡這份工作，行為受約會應用程式上認識的男子要求啟發。

赫里福德屋發表聲明，形容事件令人不安，期待繼續為大家服務。扒房長期顧客杜雷特（John Durrett）感到非常震驚，憶述自己上月和母親到已故父親最喜歡的扒房赫里福德屋用餐，討論處理父親後事。惟杜雷特用餐數小時內出現腸胃不適，後來獲診斷很可能吃過受污染食物。漢森因刑事威脅重罪指控被捕，目前獲准以10萬美元（約78萬港元）保釋，預定下月6日出庭受審。