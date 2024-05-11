女兒捐腎救癌症末期母　術後同遊列國

下周日（12日）是母親節，不少母親是子女心目中的英雄。美國紐約市一名女兒一直視母親為英雄，早前得知母親罹患腎癌末期噩耗，急需接受腎臟移植續命，無法如期在退休後環遊世界享受人生，她為此感到十分崩潰。為了拯救母親生命，她毫不猶豫捐出腎臟，幫助母親重拾健康，兩人接受移植手術後康復良好，今年2月更結伴周遊列國，上月才從菲律賓返回美國。

64歲的菲律賓裔的布爾莉凱爾（Theresa Bullicer）育有3名孩子，曾經是一名護士，前年退休的1個月前確診腎癌末期，需頻繁到醫院接受透析治療，等待合適的腎臟更需時5至10年之久。其同為護士的43歲女兒帕拉佐（Jo Marie Palazzo）認為，若能捐出腎臟拯救母親，將會是生命中的禮物，經醫院檢查其腎臟各項指標與母親身體狀況匹配後，更是積極地接受器官移植手術。

帕拉佐透露，布爾莉凱爾早年從菲律賓移民到美國，此後從事多份兼職，努力賺錢為子女供書教學，對方希望退休後能環遊世界，享受生活。她表示，看到母親接受腎臟移植後痊愈，是她一生中最有意義的經歷之一。布爾莉凱爾目前打算再次下月返回菲律賓，隨後繼續其旅行計劃。