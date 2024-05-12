傳旅美熊貓口吐白沫　中方澄清健康良好

近日網傳旅居美國喬治亞州亞特蘭大動物園的2隻中國大熊貓「洋洋」和「倫倫」健康有問題，出現口吐白沫、嘔吐、拉稀、吃不飽、暈倒等。成都大熊貓繁殖研究基地上周六（11日）發聲明指，根據中美雙方飼養及醫療團隊共同確認，洋洋和倫倫健康狀況良好。

成都大熊貓繁殖研究基地解釋，大熊貓在大量運動或走動較多的情況下，口邊易出現白沫，而網傳洋洋口邊出現白沫就是這種情況。至於嘔吐，大熊貓嘔吐是排黏前的生理反應，為腸道輕度不適導致，常伴隨嘔吐、蜷縮、拒食等行為，本質是大熊貓消化道內膜特有黏液腺分泌的黏液包裹糞便後，多餘部分在腸道內積聚成團再排出體外的現象，排黏結束後大熊貓恢復如初，對後續生活無影響。網傳洋洋暈倒亦只是躺下休息。另外，根據大熊貓取食竹子的部位不同，大熊貓的糞便會出現不同形狀和顏色差異，洋洋並非拉稀，而是牠的筍便與尿液混合排出。大熊貓吃竹筍及水分較大的食物後排泄物水分較多、糞便較軟且不易成形，屬於正常情況。同時，嗅聞、啃咬、磨蹭、抓癢均是大熊貓探索環境的常見行為，網傳洋洋啃咬牆皮也是這種情況。

亞特蘭大動物園在日常飼養管理工作中，備有充足食物，制訂了詳細食譜。每隻大熊貓每天的食用竹投餵量均在40公斤以上。園方也提供少量蘋果、香蕉、紅薯等蔬果和定量高纖維餅乾等輔食，食物投餵均依照「少量多次、先粗後精」原則。在美方飼養團隊的精心照料下，洋洋一家並未發生吃不飽的情況，牠亦沒有暈倒，只是躺下休息。成都大貓熊繁殖研究基地透露，依照中美合作雙方的協議安排，洋洋和倫倫一家的歸國程序已啟動，目前正辦理相關手續。