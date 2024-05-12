李顯龍稱淡然交棒　對黃循財完全有信心

新加坡總理李顯龍周三（15日）卸任前夕接受多家傳媒專訪，形容自己淡然面對交棒，對接班人黃循財完全有信心。李顯龍希望幫助下任總理順利接棒、樹立威望、與新加坡人打成一片，並且能夠以他的方式和團隊治理國家。

李顯龍日前分別以中文及英語受訪，談及新加坡政治、經濟、外交、社會安全網及個人執政感想等廣泛話題，專訪於上周五（10日）播出。李顯龍形容自己心情「很平淡，拿得起放得下，應該做的已經做了」，並認為很多國家不易做到平穩交班，新加坡已兩次順利交班，如今第三次希望一樣順利、平穩。他指出下屆領導團隊已在政府工作一段時間，能夠兼顧許多重要部門，並處理新冠疫情等棘手危機。黃循財此前表示，李顯龍卸任總理後將任國務資政。

對於經濟發展，李顯龍指出新加坡面臨經濟轉型、勞動力不足、國家間缺乏互信等內外挑戰，強調絕對必須引進外勞和人才。內政方面，李顯龍希望有生之年不會看到人民行動黨失去執政地位，但不否認存在可能，囑咐人民行動黨繼續努力贏得人民信任。談及中美關係，李顯龍形容兩國潛在矛盾深刻，緊張局勢可能長期存在，新加坡與兩國都保持良好關係，希望大國能夠在亞太地區發揮建設性作用。