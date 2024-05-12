歐洲歌唱大賽瑞士奪冠　場外數千人示威反以色列

音樂盛事歐洲歌唱大賽決賽上周六（11日）在瑞典馬爾默舉行，冠軍由大熱瑞士代表奪得，是瑞士第三次贏得大賽冠軍。以巴戰爭持續之際，數千名示威者不滿以軍在巴勒斯坦加薩地帶行動，在大賽會場抗議，要求剝奪以色列決賽資格，以色列代表最終完成比賽得第5。

決賽由25個國家參加，原先獲准比賽的荷蘭代表因團隊受到投訴而取消資格。決賽結果分別由觀眾和參賽國評審團投票，比重各佔一半。24歲瑞士說唱歌手尼莫（Nemo）以混合風格歌曲「The Code」贏得比賽，歌曲講述尼莫作為非二元性別者的自我發現之旅。尼莫得獎後意外打碎獎盃，之後獲發後備獎盃。這是自天后莎蓮迪安（Celine Dion）1988年以來，瑞士代表再次贏得冠軍。

示威者聚集在馬爾默市中心揮舞巴勒斯坦旗幟，高喊口號指摘歐洲歌唱大賽因種族滅絕而團結，嘲諷大賽官方口號「因音樂而團結」，同時指摘大戴主辦單位早前因俄烏戰事禁止俄羅斯代表參賽，如今保留以色列決賽資格，是雙重標準。瑞典警察到場施放胡椒噴霧並驅散示威者。會場內，20歲以色列女獨唱家戈蘭（Eden Golan）表演期間，以及以色列評委發言時均被噓。