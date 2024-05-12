美軍印太基地缺加固掩體　90%軍機恐在地面折損

美國多名眾議員上周三（8日）去信空軍部長及海軍部長，指出美軍在印太地區的基地缺乏加固的飛機掩體，在與中國發生潛在衝突時很容易遭受毀滅性空襲，而最近的兵棋推演顯示由於基地保護不足，美軍90%的軍機將在地面而非空戰中折損。

聯署議員包括眾議院中國問題特別委員會主席穆理納（John Moolenaar）、共和黨的魯比奧等13人，他們指出非機密分析顯示中國有足夠武器遏制保護美軍印太基地的空中和導彈防禦系統，對美國基地的襲擊可能會導致重要航空資產癱瘓，擾亂後勤鏈，嚴重削弱美軍在衝突中的反應能力。他們要求美軍建設更多加固飛機掩體、地下掩體及其他被動防禦設施。

中國在過去10年建造逾400個加固飛機掩體，美國只在日本和南韓的基地合共建造22個，戰略要地關島和美國屬地北馬里亞納群島沒有相關掩體。議員們指，加固掩體不能在導彈襲擊時提供完全保護，但它們可迫使中國使用更多力量來摧毀每架美軍軍機，提高美軍航空資產的生存能力。他們承認在印太地區所有美軍基地建造加固掩體是不可行或不明智，但建設速度緩慢令人深感不安，對加固飛機掩體的投資有限反映五角大樓內部更廣泛的問題，就是美軍幾乎沒有在軍事建設上花費任何資金來提高印太地區基地的恢復能力。

美國印太司令部早前向國會提供一份總值110億美元（約858億港元）的優先事項清單，五角大樓約2%的建設預算將用於印太地區基地復原項目，低於2023年支出。議員警告，如果美軍印太基地缺乏抵禦攻擊和繼續運作的能力，威懾中國及在台海快速反應的能力將大大削弱。